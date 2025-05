Ação Solidária em SANTO ANTÔNIO

Seis anos fazendo a diferença em comunidades carentes

O platinense Jorge Luiz da Silva, 30 anos, está à frente de uma iniciativa solidária que já faz a diferença nas comunidades carentes desde 2018. Com a ajuda de sua mãe e diversos parceiros, organiza a arrecadação de cestas, brinquedos e doces para distribuir durante as festas de fim de ano.

A ação busca levar alegria e esperança para famílias em situação de vulnerabilidade nos bairros Aparecidinho 1, 2 e 3, Junior Afonso, Vila Ribeiro, Jardim Bela Manhã, Jardim Santa Cruz, Serra Pelada e Vila Claro. A equipe de Jorge se mobiliza um mês antes das datas comemorativas, utilizando parcerias com comerciantes locais para coletar doações.

“Nosso objetivo é devolver o sorriso no rosto de cada criança que encontramos”, afirma Jorge, que trabalha há 12 anos no supermercado Mercado Real. Este ano, ele e mais um Papai Noel estarão presentes no caminhão para a entrega das doações, que promete ser um momento especial.

Os interessados em colaborar com a campanha podem fazer doações nos pontos de arrecadação espalhados pela cidade ou entrar em contato pelo WhatsApp: (43) 99862-1966. Com 14 patrocinadores (incluindo o Npdiario) apoiando a iniciativa, Jorge e sua equipe estão determinados a fazer deste Natal um momento inesquecível para aqueles que mais precisam.