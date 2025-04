Agora é hora do voto consciente, diz Roma

Eleições entre oito e 17 horas

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse nesta sexta-feira, 4, que agora a tarefa é com os paranaenses que vão escolher os prefeitos e vereadores responsáveis por governar as cidades e fiscalizar a gestão pública pelos próximos quatro anos a partir de 1º de janeiro de 2025. “Ainda temos esta sexta-feira e sábado (5) para pedir voto e depois esperar o resultado das urnas.

“Nesse período de campanha, foram mais de 12 mil quilômetros em mais de 100 cidades do Norte Pioneiro, Noroeste e do Centro Sul do Paraná, participando ativamente das campanhas dos candidatos a prefeito e vereador que apoiamos através do mandato na Assembleia Legislativa e dos projetos demandados ao governo do Estado e governo federal. Agora é hora do voto. O povo é sábio e politizado e saberá escolher os seus representantes nas prefeituras e câmaras de vereadores”, destaca Romanelli.

Presidente da Frente Parlamentar Municipalista na Assembleia Legislativa, Romanelli defende a participação maior dos municípios no pacto federativo e nos programas intensivos que resolvam os principais problemas das cidades. “São os prefeitos e vereadores, os principais interlocutores dos moradores dos bairros e das cidades. Governar uma cidade exige hoje muita competência e dinamismo”, disse.

“Fui também vereador e também destaco a importância dos legislativos municipais no enfrentamento dos novos desafios e dos gargalos que se apresentam no serviço público”, completa.

Prefeituras e Câmaras

As áreas de saúde, educação, segurança pública e habitação apresentam as maiores demandas que recaem, geralmente, para as prefeituras resolverem. “É nas prefeituras e nas câmaras de vereadores que as pessoas vão em busca de solução desses problemas. Como os custos aumentam a cada ano devido o aumento no atendimento desses serviços, precisamos de soluções mais rápidas e perenes. É por isso que é urgente a descentralização dos recursos hoje concentrados majoritariamente na União”.

Neste domingo, 6 de outubro, 1.139 candidatos a prefeito, 1.151 candidatos a vice-prefeito e 31.719 candidatos a vereador disputam as 399 prefeituras e as vagas das 399 câmaras de vereadores. “Hoje, mais do que nunca, precisamos defender a democracia. E democracia representa a defesa permanente das instituições como as prefeituras e câmara de vereadores”, disse.

“A democracia representa mais ainda a escolha livre e soberana do povo e a defesa da política como o principal instrumento de pactuação dos interesses de todos os segmentos que compõem a sociedade”