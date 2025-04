Apreendida pistola do agressor; mãe clama por JUSTIÇA (assista)

Perfil fake no Instagram traz ameaças

Exclusivo: Agressões covardes contra uma pré-adolescente de 14 anos e uma adolescente de 16 praticadas por um homem adulto no domingo, dia seis, às 17h13m, revoltaram Quatiguá e repercutiram em todo o Paraná.

Conforme imagens do vídeo, o elemento, produtor rural, chegou na avenida da cidade próximo de onde reside a vítima, em frente a uma loja; a vítima que estava sentada, foi admoestada e recebeu um violento tapa em seu rosto. Em seguida, ele, que tem 46 anos, chutou outra menor.

Foi registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Militar.

A mãe, Angélica Machado (foto e vídeo), disse ao Npdiario na manhã desta terça-feira, dia oito, que a garota faz tratamento psiquiátrico (depressão), está muito “abatida” e toma remédio controlado. A menor está em outra cidade, com parentes.

Casada, a genitora trabalha no hospital quatiquaense, tem mais um filho, de 11 anos, e o marido é motorista, A família reside na zona rural,

O delegado Jean Brunhari (vídeo) informou à reportagem que o homem prestou depoimento sobre o caso também na manhã nesta terça-feira, dia oito. Alegou ter agido daquela forma porque estava estressado em função da menina ter zombado de uma simples verruga , por meio da internet.

Tem uma condenação por disparo de arma de fogo (por dois anos , mas recorreu) e passagem por agressão.

“Inicialmente temos dois delitos já confirmados: Lesão Corporal, com agravante da idade das vítimas e também Injúria; vamos ouvir novamente as vítimas apenas para confirmar essa situação das supostas ameaças contra a filha dele. Após isso o Inquérito Policial será concluído e encaminhado ao Ministério Público”, assinalou.

Após a oitiva, assim que ele mencionou possuir uma arma, entregou voluntariamente. Se não entregasse, dr. Jean pediria a busca e apreensão.

A pistola Taurus calibre 9 mm (foto) estava na residência dele.

Além disso, outra novidade é que alguém fez um perfil falso do acusado no Instagram ameaçando de morte a mãe de uma das crianças que aparece no vídeo.

A mulher ficou, claro, muito nervosa, porém, o homem aparentemente estaria arrependido do que fez, está acompanhado de um advogado e também tem uma família.

O Npdiario acompanha o caso.