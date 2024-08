Autor de ato infracional análogo a furto

A Polícia Militar de Siqueira Campos apreendeu adolescente que cometeu ato infracional (furto) no sábado (dia dez).

Com a solicitação para atendimento de um furto de objetos de dentro de um veículo, os PMs iniciaram as buscas e localizaram o menor, com o qual foram encontrados cartões, dinheiro e objetos subtraídos.

Ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.