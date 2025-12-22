Apreendido após roubos em postos

Adolescente já tinha passagens por tráfico

Na última segunda-feira (15/12) e na sexta-feira (19/12), dois postos de combustíveis foram assaltados em Santo Antônio da Platina, sendo que em um dos roubos o autor chegou a efetuar disparo da arma de fogo para o alto durante a fuga.

As investigações realizadas por agentes das Polícias Civil e Militar (P2), identificaram o elemento como sendo um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio por passagens de tráfico de drogas e ato infracional (roubo).

Na tarde deste sábado, dia 20, a PM localizou o menor escondido em uma casa no Povoado da Platina e realizou sua apreensão, sendo encaminhado ao Cense(Centro de Sócio-educação).