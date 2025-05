Arrombado colégio em Quatiguá (vídeo)

Na manhã desta quarta-feira, por volta das 08h00, Sabrina da Silva Valle Meotti, diretora do Colégio Estadual Professor Francisco Benedetti, em Quatiguá, entrou em contato com o agente de polícia judiciária para relatar um arrombamento ocorrido durante a noite.

De acordo com ela, a cantina do estabelecimento de ensino foi invadida e diversos itens furtados. Entre os objetos levados estão uma panela de pressão industrial com capacidade para 25 litros, seis pacotes de linguiça, cada um pesando dois quilos, dois pacotes de carne de porco (paleta) pesando três quilos cada e dois pacotes de carne de frango (peito e coxa) com dois quilos cada.

O delegado Jean Paulo da Silva Brunhari,a pedido do Npdiario, detalhou o fato.

Funcionários do colégio estão colaborando. A polícia já iniciou a apuração do caso.

O suspeito foi localizado e confessou estar dentro da escola, porém negou a prática do crime. Foi liberado pois não configurou flagrante.