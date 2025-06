Polícia Civil prende por TENTATIVA de feminicídio em SAP

Crime cometido na zona rural

No último dia 16 (domingo retrasado), foi registrado um caso de violência doméstica no bairro rural chamado Palmital, em Santo Antônio da Platina.

A vítima relatou ter sido ameaçada de morte e, em seguida, seu companheiro segurou uma espingarda calibre .32 e tentou atirar contra ela. Porém, a arma teria falhado no momento do disparo.

Logo depois, a mulher foi agredida fisicamente pelo companheiro, que utilizou da espingarda para desferir uma coronhada em seu braço, causando fratura no osso. Cumpre esclarecer que as agressões ocorreram na frente dos filhos menores do casal, os quais também foram intimidados pelo indivíduo.

Considerando a gravidade dos fatos e a presença de novas ameaças contra a vítima realizadas pelo indivíduo (de 44 anos), foi representada a prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Juízo Criminal e cumprida nesta segunda-feira no povoado rural de Guabiroba.

O investigado será indiciado pelo crime de feminicídio na forma tentada, lesão corporal qualificada , posse irregular de arma de fogo e ameaça e segue à disposição da Justiça.