ATAQUE aconteceu no Aparecidinho III; três IRMÃS presas juntas

Diligências prosseguem no Feriadão

Exclusivo; A delegada da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Keylla dos Anjos Melo Glatzl, preside o inquérito policial que investiga um rumoroso caso que se tornou público nesta quinta-feira, dia 14. Ela, porém, como era previsível, não revela detalhes, além dos já divulgados. Só que o Npdiario conseguiu com outras fontes policiais várias e tristes situações das três irmãs, agora comprovadamente integrantes de um bando(pois são mais de duas pessoas associadas).

O que já é público: Equipes compostas pela 38ª Delegacia de Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar, deram cumprimento a mandados de prisão preventiva em desfavor de três mulheres por envolvimento num crime ocorrido em Santo Antônio da Platina na noite da última segunda-feira, dia 11.

Teve início quando nessa data uma jovem de 22 anos deu entrada no Pronto-Socorro Municipal com ferimentos graves provocados por arma branca. As investigações apontaram que, além da jovem internada, outras duas moças foram vítimas de crime praticado por três irmãs.

As autoras, com idades entre 22 e 34 anos, invadiram a residência de uma das vítimas e desferiram golpes de faca contra as outras moças, ocasionando em uma delas perfuração no pulmão.

Com base nas evidências levantadas, as autoridades representaram pela prisão preventiva das agressores. Após a expedição dos mandados, em uma operação conjunta nesta quarta, dia 13, localizaram as acusadas numa residência no centro. Depois da formalização das prisões, elas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal para laudo de lesão corporal e, em seguida, à Cadeia Pública Municipal.

As Polícias Civil e Militar reiteram seu compromisso com a segurança da comunidade e o combate à criminalidade, enfatizando a importância da colaboração entre os órgãos de segurança pública para a resolução rápida e eficaz de casos como esse.

O que o Npdiario reportou sobre o caso:

A motivação foi passional, sem nenhuma ligação com tráfico de drogas.

Todas as três irmãs, presas na carceragem platinense destinada somente para detentas, têm filhos, pelo menos um dos quais morando com a avó em Ourinhos (SP).

A mais velha foi namorada de um famoso homicida, que se encontra encarcerado. Outros familiares também estão ou estiveram reclusos.

O trio que agrediu não mora junto.

Uma das mulheres bateu tanto numa desafeta recentemente que ela foi obrigada, depois de hospitalizada, a fugir para longe da cidade para evitar o pior.

A invasão de domicílio e agressão com facadas aconteceu no Aparecidinho III. O golpe nas costas de M. foi tão forte que perfurou o pulmão.

Moradores do entorno ouviram gritos. Fugiram num carro branco.

A prisão na área bem central, como sabido, neste dia 13.

Duas das três vítimas também são irmãs, a outra, amiga de ambas.

O ataque premeditado foi na casa de uma delas e aconteceu por volta das 23 horas.

A delegada ainda não indiciou as mulheres, até porque o inquérito não foi concluído e as oitivas e investigações estão sendo realizadas mesmo no feriadão. De qualquer forma, está praticamente certo que teria havido tentativa de homicídio (juridicamente, não estaria caracterizada tentativa de feminicídio).

Mais informações a qualquer momento.