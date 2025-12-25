Deputado estadual é condenado por ofensa

“Acusações falsas” contra ministra

A 21ª Vara Cível de Brasília condenou o deputado estadual do Paraná, Ricardo Arruda(PL), por falas “ofensivas e inverídicas” dirigidas à ministra de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann. As declarações foram proferidas durante a 37ª Sessão Plenária Ordinária da Assembleia Legislativa do Paraná, em 12 de maio de 2025. O parlamentar (fotos de quando visitou o Npdiario em 2022) fez “acusações falsas”, associando indevidamente o nome de Gleisi Hoffmann a supostos crimes e fraudes.

Além disso, referiu-se à ministra utilizando termos pejorativos, o que foi enquadrado como ”um ataque misógino e odioso com o objetivo de humilhá-la publicamente em razão de gênero”.

Ricardo foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 mil. Também deverá esclarecer a falsidade das informações e realizar retratação pública da ofensa pessoal em sessão do Parlamento ao qual pertence, no prazo de até duas sessões após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de R$ 5 mil.

Esta não é a primeira condenação do parlamentar por conduta semelhante. Já havia sido julgado pela 18ª Vara Cível de Brasília e condenado por ”ataques considerados vexatórios, misóginos e ofensivos, reforçando um padrão reiterado de comportamento”.

Ricardo foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8 mil. Também deverá esclarecer a falsidade das informações e realizar retratação pública da ofensa pessoal em sessão do Parlamento ao qual pertence, no prazo de até duas sessões após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de R$ 5 mil.

Essa não é a primeira condenação do parlamentar por conduta semelhante. Já havia sido julgado pela 18ª Vara Cível de Brasília e condenado por ”ataques considerados vexatórios, misóginos e ofensivos, reforçando um padrão reiterado de comportamento”.