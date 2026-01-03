Empresas de Joaquim Távora enviam Nota de FELIZ ANO NOVO

JJ Pronto-Resposta e Bananão Construção desejam bênçãos

A JJ Pronto-Resposta, em parceria com a Bananão Construção e Reforma, de Joaquim Távora, enviaram mensagem especial de boas-vindas ao novo ano à redação e às famílias envolvidas no trabalho jornalístico e para todo Norte Pioneiro de maneira geral.

Na mensagem, os representantes das empresas desejaram um Feliz 2026, reforçando votos de paz, saúde e prosperidade. O cumprimento também destacou o desejo de que Deus cubra a todos com bênçãos ao longo do ano.

A iniciativa simboliza o reconhecimento ao trabalho da Imprensa e fortalece os laços de amizade e parceria entre o setor empresarial e os profissionais da comunicação.