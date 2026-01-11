Família procura por DESAPARECIDO em Santo A. da Platina

Rodrigo de Menezes sumiu desde 27 de novembro

A família de Rodrigo de Menezes, de 34 anos, morador de Santo Antônio da Platina, procura desesperadamente por informações que possam levar ao seu paradeiro. Rodrigo está desaparecido desde 27 de novembro e, até o momento, nenhuma pista concreta foi encontrada.

Segundo familiares, ele foi visto pela última vez quando saiu para pescar na região do Monte Real acompanhado de um casal. Os dois retornaram para a cidade no mesmo dia, porém Rodrigo não voltou. A informação repassada é de que ele teria deixado o sítio a pé, afirmando que retornaria para Santo Antônio da Platina — o que não aconteceu.

No dia do desaparecimento, vestia camiseta preta com listra vermelha, calça jeans e botina amarela. A família destaca ainda que ele possui transtorno mental, o que aumenta a preocupação sobre seu estado e sua segurança.

É solteiro e mora com os pais. Desde o desaparecimento, a família mobiliza amigos e a comunidade em busca de qualquer informação que ajude a localizá-lo.

Quem tiver visto Rodrigo ou souber onde ele possa estar pode entrar em contato nas polícias ou pelos telefones:

(43) 99990-0518

(43) 99676-8615

Qualquer informação, mesmo que pareça pequena, pode ser fundamental. A família agradece toda a ajuda e pede que a comunidade compartilhe o apelo para ampliar as chances de encontrá-lo.