FURTOS prejudicam iluminação na região

Enfeites tiveram danos

A decoração de Natal 2025 instalada nas cidades do Norte Pioneiro foram alvo de vandalismo e furos. Em Santo Antônio da Platina não foi diferente.

Apesar de ter recebido inúmeros elogios de platinenses e visitantes da região, especialmente pelos enfeites distribuídos na Praça Frei Cristóvão do Capinzal (Matriz Central), no Calçadão Manoel Arrabaça Ribeirete e em outros pontos da cidade, também foram danificados.

A qualidade visual e o cuidado estético chamaram a atenção positiva da população durante o período festivo.

No entanto, nos últimos dias, também passou a ser perceptível que diversos enfeites apresentam partes das luzes apagadas e, em alguns casos, estão totalmente sem iluminação.

Após vistorias, foi constatado que os problemas são decorrentes, principalmente, de furtos de fios. Em outras situações, há indícios de tentativas de furto, com cabos soltos ou parcialmente arrancados, mas não levados.

Na sexta-feira (2), um funcionário da empresa THR Cenografia e Produções de Eventos Ltda., de Franca (SP) – responsável pela instalação das luzes e enfeites natalinos – relatou que, nos últimos dias, as manutenções tornaram-se mais frequentes. Nessas inspeções, foram encontrados cabos arrebentados por vários metros e fios danificados. A equipe da empresa também se mostrou impressionada com a grande circulação de andarilhos na área da Praça.

O Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Diego Henrique Vieira, comentou na manhã deste sábado (3) que é profundamente triste ver a depredação de um material tão bonito e simbólico como os enfeites de Natal. Ele ressaltou que a empresa responsável deixou claro que “está difícil manter a perfeição das luzes”, uma vez que os reparos precisam ser feitos constantemente.

Diante dos ocorridos, o secretário destacou ainda que a gestão municipal 2025/2028 ofereceu todo o suporte necessário para garantir o bom funcionamento da decoração natalina. Contudo, imprevistos acabaram comprometendo parte do trabalho.

Segundo Diego, a Prefeitura já estuda a adoção de novas medidas para o final do ano de 2026, com o objetivo de evitar que situações semelhantes se repitam durante o período de festas de fim de ano e férias.