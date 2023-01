Nota distribuída na tarde deste domingo

O Estado do Paraná repudia os atos ocorridos neste domingo (8), em Brasília(Distrito Federal).

Ações desta natureza são inadmissíveis e atentam contra a Democracia e o Estado de Direito.

Somos a favor da paz e do respeito.

O Paraná se coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da ordem e da paz na capital federal.