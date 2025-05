Indiciado pelas agressões em Quatiguá:vídeo

Pela Polícia Civil

O homem de 46 anos foi indiciado após ser flagrado agredindo adolescentes. As agressões, que ocorreram recentemente, foram registradas por câmeras de segurança da área. Foi indiciado por lesão corporal, injúria e ameaça.

As imagens mostram o suspeito interagindo com um grupo de adolescentes sentados em uma calçada. Em determinado momento, ele chuta uma jovem e, em seguida, dá um tapa no rosto de outra.

De acordo com a polícia, o homem afirmou estar arrependido e que as agressões ocorreram após uma discussão entre sua filha e uma das vítimas em uma rede social. Ele foi liberado após prestar depoimento, mas poderá enfrentar uma pena de até dois anos de prisão. O nome do indiciado não foi divulgado.

O inquérito foi enviado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), que decidirá se apresentará ou não denúncia contra o homem.

