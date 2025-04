Legendários fazem doações à carentes

Levando mensagens cristãs

Os homens do Movimento Legendários de Santo Antônio da Platina, junto a representantes de cidades do Norte Pioneiro, uniram forças para realizar uma ação solidária que emocionou a comunidade. Foram doados 400 ovos de Páscoa à crianças dos bairros Aparecidinho 2, Aparecidinho 3 e Serra Pelada.

Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que conduzem os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e a descobrir seu novo potencial. Uma de suas declarações mais fortes é: “Devolvemos o herói a cada família”. Como Legendários, afirmam: “Somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”. Não existe uma diretoria, são todos juntos.

Mais do que uma simples entrega de chocolates, o gesto teve como objetivo principal transmitir o verdadeiro significado da Páscoa: a ressurreição de Jesus Cristo. Por meio de palavras de fé e acolhimento, o grupo compartilhou com as crianças e suas famílias a mensagem de esperança, renovação e amor que a data representa para os cristãos.

A ação contou com o apoio essencial do missionário Fino, da Igreja Metodista do Aparecidinho, que desenvolve um trabalho inspirador com as crianças da comunidade. Graças à sua colaboração, foi possível reunir os pequenos para esse momento especial de partilha e alegria.

Um destaque especial vai para as esposas dos Legendários, que participaram com dedicação e carinho em todas as etapas da ação. Desde a organização até a entrega, sua presença foi indispensável. Elas não apenas apoiaram, mas foram parte ativa dessa missão de amor, deixando um exemplo vivo de união familiar e propósito.

Entre os integrantes, Fabrício Cardoso, Rodolpho Müller, Lucas Monteiro, Jefferson Meireles, Cleber Azevedo, André Gaudêncio, Daniel Rosa, Edson Guariento, Pastor Roberto, José Ferroni, Fábio, Felipe Dias, Tiago Gaudêncio e Fábio Augusto.