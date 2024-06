Lei da Deputada Leandre em vigor

Combate a violência contra mulheres

Entrou em vigor Lei de autoria da Deputada Leandre (PSD/PR) que determina a criação, pela União e por estados, Distrito Federal e municípios, de um plano de metas para o enfrentamento integrado de todo tipo de violência contra as mulheres.

“Um grande orgulho ver um projeto tão importante de minha autoria virar ”LEI” e ajudar a salvar vidas! Sim, essa lei tem o poder de combater a violência contra as mulheres e estabelece prazos e punições para os governos de todas as esferas colocarem as medidas previstas na lei em prática.” – Deputada Leandre

Autora do PL 501/2019, sancionado em 17/06/2024

Entre as principais medidas o plano deve contemplar medidas como:

– disponibilização de dispositivo móvel de segurança que viabilize a proteção da integridade física da mulher;

– expansão das delegacias de atendimento à mulher;

– ampliação dos horários de atendimento dos institutos médico-legais e dos de atendimento à mulher em situação de violência;

– monitoramento eletrônico do agressor;

reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor;

– disciplina específica de enfrentamento da violência contra a mulher nos cursos regulares das instituições policiais.

