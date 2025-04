Marcada a primeira reunião das equipes de transição em SAP

Grupos se encontrarão para ajustes burocráticos

Exclusivo: O Prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, com as atribuições que lhe são conferidas por Lei, instituiu nesta quarta-feira, dia 16, as regras e as equipes de transição de governo. Algo normal e burocrático. Ao, publicar no Diário Eletrônico do município, causou celeuma e provocou manifestações e especulações em aplicativos e na internet em geral. Rede social não é jornal e aqui estão as explicações.

O grupo da prefeitura escolhido por funcionários e o do prefeito eleito por ele e seus apoiadores precisavam ser montados em até 15 dias após as eleições. Normal e previsível.

Não há absolutamente nenhuma definição de secretários ou diretores da próxima gestão. Por exemplo, na comissão da futura administração está o ex-vereador Sebastião Bianchi como responsável pelo Controle Interno, que é um cargo de carreira, ou seja, ele não poderia ser indicado para a função e assumir em janeiro de 2025.

O primeiro encontro das duas equipes será no próximo dia 24 (quinta-feira da semana que vem) às 8h30m na sala de reuniões do pátio municipal.

I – Representantes da Administração atual:

1. ANA CAROLINA BOTARELLI DE ABREU – Diretora da Procuradoria Jurídica

Municipal – Jurídico;

2. JOUBERT ALVES BRITO – Secretário Municipal de Gestão – Administrativo;

3. NILTON SANTOS DE LIMA – Diretor do Departamento Municipal de Contabilidade

e Informações Municipais – Contábil;

4. JOSÉ RICARDO MARIANO – Secretário Municipal de Fazenda – Financeiro;

5. GISLAINE GALVÃO INÁCIO DOS SANTOS – Secretária Municipal de Saúde –

Saúde;

6. ADRIANE CAVATONI VICÁRIO – Secretária Municipal de Educação e Esporte –

Educação;

7. EDMILSON APARECIDO MENDES – Coordenador do Controle Interno – Controle

Interno.

II – Representantes do Prefeito Eleito:

1. ADILSON ANACLETO DO CARMO – Jurídico;

2. TOBIAS DE ALMEIDA GOSTICHE – Administrativo;

3. WALDIR RIBEIRO JÚNIOR – Administrativo;

4. APARECIDA DE FÁTIMA IZAK – Contábil;

5. ADALCINEI SANTOS DOMINGUES – Financeiro;

6. ADRIANA CRISTINA MENDES DE ALMEIDA – Saúde;

7. JAILTON APARECIDO DE PAULA – Educação;

8. SEBASTIÃO CARLOS BIANCHI – Controle Interno.

Parágrafo único. A Coordenação da Equipe de Transição fica a cargo de Adilson

Anacleto do Carmo.

O Decreto entrou em vigência nesta quarta-feira mesmo.