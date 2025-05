Marido simula furto de carro em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Durante confraternização de professores do Colégio Estadual Moralina Eleutério no Pesqueiro Giovanini, na noite de sexta-feira, dia 18, uma Toyota Hilux SW4 ano 2012 foi furtada, em Santo Antônio da Platina.

A vítima (professora de 60 anos) só percebeu quando, com uma amiga, se dirigia ao SUV por volta das 23h30m para ir embora e não o encontrou.

Ela comunicou as polícias civil e militar.

No sábado, dia 19, em torno de 14h40m o marido, após telefonema anônimo, localizou o veículo abandonado no Povoado Rural da Platina, perto da JSB Tripas e Condimentos. Usou uma chave reserva.

Segundo relatos dos familiares ao Npdiario, estava suja, com cheiro de cigarro, mas sem problemas mecânicos, estando agora na garagem da residência, em segurança.

Não foi levado nada.

A professora agradece a todos que colaboraram e se solidarizaram.

Esta foi a reportagem publicada . Só que, nesta terça-feira, dia 22, houve uma surpresa.

A Polícia Civil passou a investigar o suposto furto, porém, segundo o delegado Rafael Guimarães, a equipe desconfiou da situação em razão da forma como o veículo foi recuperado e obtendo outras informações que passaram a colocar em xeque a conduta do marido da vítima, um homem de 55 anos de idade.Foi verificado pela investigação que o esposo ficou rondando com outro carro o local onde a mulher estava, possivelmente motivado por ciúmes, e para causar dano emocional à vítima, manipulou os fatos e simulou o furto do SUV.

Na tarde do mesmo dia, o veículo foi “recuperado” pelo marido, porém em circunstâncias novamente duvidosas e questionadas pela investigação. O suspeito foi ouvido na delegacia e confessou ter simulado o furto, alegando que era para dar um susto na mulher porque”ela não cuida bem do veículo e deixa estacionado em qualquer lugar”.

A esposa vítima relatou ter ficado abalada com a simulação do furto, porém não quis representar contra o marido pelo crime de dano emocional à mulher (artigo 147-B do Código Penal).

Assim, o caso foi concluído pela autoridade policial e imputado ao homem a prática do crime de comunicação falsa de crime (artigo 340 do Código Penal: Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado: Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.