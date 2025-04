Mendigo tenta furtar IGREJA em S. Antônio

Mas foi impedido sem violência pelos fiéis

Houve tentativa de furto na Paróquia Santo Antônio da Pádua, no centro de Santo Antônio da Platina, em torno de 12h45m na última quinta-feira, dia dez. Um elemento em situação de rua já estava levando um objeto quando os fiéis visualizaram e logo foram atrás do homem, conseguindo recuperar os itens, incluindo o ostensório exposto com hóstia consagrada no altar principal da igreja Matriz.

O Pároco, padre José Antônio Pereira Campos, confirmou o fato ao Npdiario e disse ter optado por não fazer o registro da ocorrência na Polícia Militar. A delegada adjunta, Keylla dos Anjos Melo Glatzl, soube, porém respeitou a posição do religioso.

Toda quinta-feira o Santíssimo fica exposto sobre o altar no ostensório para adoração pública dos fiéis.

Ostensório ou custódia, é uma peça de ourivesaria (arte de trabalhar com metais preciosos especificamente prata e ouro, na fabricação de joias e ornamentos) usada em atos de culto da Igreja Católica para expor solenemente a hóstia consagrada sobre o altar ou para a transportá-la em procissão.

São quatro paróquias na cidade, além da Santo Antônio da Pádua ( Vigários padres Giovanni Rafael da Silva e

Marcos Paulo Messias Rodrigues) existem distribuídas em outros bairros a São José (Colorado), Santa Filomena (Vila Claro) e São Judas Tadeu (Conjunto Dr. Jamidas).