Mulheres brigam dentro de fábrica MULTINACIONAL

Facadas foram superficiais

O Npdiario confirmou ter acontecido briga física em torno do meio-dia entre duas funcionárias nesta segunda-feira, dia 28, no interior da Yazaki do Brasil, em sua sede na Rua Artur Celestino da Silva, Parque do Pavão, Santo Antônio da Platina (foto).

A empresa, que fabrica principalmente chicotes elétricos, não emitiu nenhum comunicado sobre o assunto.

As duas são de Jacarezinho e já teriam tido indisposição no sábado, dia 26. Ambas se reencontraram no interior do estabelecimento e uma delas golpeou três vezes a desafeta com faca. As lesões foram superficiais.

A Polícia Militar esteve no local e confirmou as vias de fato. As duas estavam isoladas, a PM apreendeu a arma branca e as levou até a Polícia Civil.

A ocorrência foi apresentada para o delegado de plantão. Ele determinou Termo Circunstanciado por lesões corporais e liberou as partes.