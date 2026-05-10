Novo livro do autor Platinense FLÁVIO Cuervo foca contos

Ano passado lançou seu primeiro livro solo

O autor Flavio Cuervo platinense e ex-secretário de cultura de Joaquim Távora, atualmente se dedica à sua carreira literária.

Contos cuervídeos textos além da imaginação, que é uma coletânea de contos que se encontra à venda em diversos países através de plataformas digitais, em formatos : e-book ou livro Físico. Agora prepara seu próximo livro, o astronauta, do voo à saudade.

Nesse novo trabalho, o autor narra a odisseia de um astronauta que no espaço tem saudade de casa (planeta Terra), mas ao chegar se depara com um cenário global de caos, guerras e devastação climática/natural. O livro é um romance em forma de versos que leva o leitor a uma análise sobre os comportamentos humanos e seus hábitos. No momento, Cuervo está concorrendo a prêmios literários nacionais e internacionais com sua nova obra. Passada essa fase, quer lançar O Astronauta em setembro.

E isso inclui sua cidade natal, Santo Antônio da Platina, com um evento que traga a literatura para perto da população. Cuervo diz que nesse momento de guerras e descaso climático, o livro chega como uma reflexão aos cuidados com a natureza e o meio ambiente.

“Sempre fui amante da ficção científica e meus livros trazem uma abordagem sobre esse gêneros juntamente com o cotidiano humano.” Diz o autor.

Contato com o autor através do Instagram: Flavio.Cuervo

Email: flaviocuervoescritor@gmail.com