‘Operação Brutus’ prende advogado

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, em conjunto com as Polícias Militar e Penal, deflagrou a Operação Brutus, que investiga organização criminosa com atuação no tráfico de drogas a partir de unidades prisionais de Cornélio Procópio.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Bandeirantes.

Entre os alvos, um advogado, investigado por levar drogas e celulares para presos recolhidos em Cornélio Procópio. As diligências foram acompanhadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil.

Referência – O nome da operação faz alusão à expressão supostamente dita pelo ditador romano Júlio César, no momento de seu assassinato, ao seu filho adotivo Marco Bruto e é amplamente utilizada para significar a inesperada traição de alguém próximo.

No caso, a referência é ao advogado, que traiu seu o juramento ético para pretensamente cometer crimes.

Processo número: 0007971-47.2024.8.16.0075