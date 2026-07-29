Operação Mamadeira Cheia em S. Antônio

Polícia Civil prendeu quatro homens por dívida de pensão alimentícia

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina deflagrou a Operação Mamadeira Cheia, voltada ao cumprimento de mandados de prisão contra devedores de pensão alimentícia. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Família da Comarca local.

Durante as diligências, quatro alvos foram localizados e presos:

Um homem de 48 anos, no Povoado da Platina (débito de R$ 976,79);

Um homem de 55 anos, na Vila Ribeiro (débito de R$ 641,40);

Um homem de 28 anos, no Aparecidinho III (débito de R$ 1.846,93).

Um homem de 28 anos, no Aparecidinho III por dívida alimentar de R$ 3.000,00.

Após os procedimentos de praxe, foram encaminhados à Cadeia Pública de Cambará, onde permanecem à disposição da Justiça.