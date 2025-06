PAI e filho FICARÃO presos EM Curitiba; delegado dá detalhes sobre o caso (assista)

Nenê e o filho, Douglas (fotos abaixo), de 31 anos, foram presos em torno de 22 horas desta segunda-feira, dia 18, pela equipe do GDE ( Grupo de Diligências Operacionais) da 12a subdivisão de Jacarezinho, comandado pelos delegados Amir Roberto Salmen (chefe) e Pedro Artur Caprio. Deve ser ressaltado também o trabalho extenuante do delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, que preside o inquérito e representou pela prisão preventiva. As acusações são de formação de quadrilha e homicídio. Contrataram e pagaram dois bandidos para executar a vítima. Também colaboraram na “logística” e na fuga.

Os dois marginais que mataram o politico, a mando de pai e filho, em Santana do Itararé, perderam as vidas na tarde do sábado, dia nove, após viajarem em fuga para Curitiba e se envolverem em um confronto armado com policiais militares. A Polícia Civil brazense fez diligências e identificou o veículo com a dupla, que fugiu da vizinha cidade de Santana do Itararé, onde a vítima estava na casa dos pais.

A equipe das Rondas Ostensivas de Natureza Especial(RONE) de Curitiba localizou o carro na rua Waldomiro Daldigan, no bairro Uberaba. Eles fizeram disparos contra os agentes de segurança e no confronto, foram a óbito no local.

O corpo do vereador eleito(pela União Brasil com 133 votos) foi velado na câmara de vereadores de Salto do Itararé e sepultado no cemitério da mesma cidade num domingo, dia dez. Ele apoiou o prefeito eleito Claudeci (Republicanos).

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João Domiciano Neto, 67 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, dia nove, em Santana do Itararé, cidade a 20 quilômetros de Salto do Itararé, onde foi eleito vereador(União).

A residência do crime no Norte Pioneiro é dos pais do vereador eleito, que costumava dormir com os dois idosos.

Nenê tem um irmão Luiz Carlos da Silva, o Mineirinho, também é vereador nesta mesma legislatura e foi eleito vice-prefeito na chapa encabeçada por Claudeci (Republicamos) e tomarão posse no dia primeiro de janeiro de 2025. O pai dos dois irmãos foi vereador quatro vezes.

Como os celulares dos dois marginais envolvidos foram apreendidos pela polícia, é crível supor que esse fato ajudou nas primeiras suspeitas.

Odair é (ou era) casado, possui outros três filhos, além de Douglas, e dois netos. Esteve no dia seguinte da execução, um domingo, dia dez, num retiro religioso da igreja católica conduzido pelo padre Joã0, em Siqueira Campos. Por isso, o Npdiario não conseguiu falar com ele.

Porém, na manhã da segunda-feira, dia 11, atendeu o telefone, mas optou por não comentar nada. Ele se omitiu e nem sequer manifestou pesar.

