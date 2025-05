Petista responde a fake news de Graeml

E anuncia medidas judiciais

O deputado estadual Renato Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira, que tomará medidas jurídicas contra a candidatura de Cristina Graeml (PMB) à prefeitura de Curitiba, após a veiculação de informações falsas em seu programa eleitoral gratuito. Graeml teria associado o nome de Freitas ao grupo de apoio à candidatura de Eduardo Pimentel (PSD), o que o parlamentar classificou como uma “mentira” e um desrespeito aos princípios éticos da comunicação.

Ele relembrou que, logo após o resultado do primeiro turno, no dia 7 de outubro, que já havia tornado público seu posicionamento sobre o segundo turno, afirmando que nenhuma das candidaturas representava as periferias da cidade. “Tanto Cristina quanto Pimentel representam a direita, o conservadorismo e o retrocesso na conquista de direitos para as pessoas pobres e negras”, declarou.

Para o deputado, as duas candidaturas são equivalentes em seus projetos de sociedade, que ele descreve como “excludentes e higienistas”, e ambas buscam o apoio do bolsonarismo, ainda que com aliados distintos. Freitas reforçou que esses candidatos estão comprometidos com a manutenção de um sistema que perpetua a riqueza de poucos enquanto agrava a miséria dos mais vulneráveis.