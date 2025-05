Polícia Civil conclui a investigação de gato PLATINENSE (vídeo)

Indivíduo teria ateado fogo no bichano

A Polícia Civil tomou conhecimento em razão de repercussão nas redes sociais de situação de maus-tratos contra animal ocorrido no bairro Parque Alvorada, que teria ocorrido no dia 27 do mês passado e que teriam ateado fogo num gato.

Ouvida a tutora, a qual narrou que o animal foi socorrido por vizinhos e encaminhado à um médico veterinário, porém sofreu muito e não sobreviveu às queimaduras, morrendo poucos dias depois.

Também foram ouvidas testemunhas que relataram que o bicho saiu correndo em chamas de uma garagem de um vizinho, o qual chegou a ser interpelado, porém fugiu do local.

O suspeito, um homem de 56 anos, negou qualquer envolvimento com a situação, alegando ter saído às pressas de casa pois estava atrasado para um compromisso familiar e não viu nenhuma cena estranha.

O inquérito foi encerrado indicando por crime de maus-tratos, cuja pena é de reclusão de dois a cinco anos.