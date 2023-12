HOMICÍDIO: FINALIZADA investigação

Crime ocorreu no Conjunto Álvaro de Abreu

A Polícia Civil concluiu a investigação do homicídio ocorrido na madrugada do último dia 25, no conjunto Álvaro de Abreu, em Santo Antônio da Platina, em que Adam Henrique Cândido Moreti (foto) de 43 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo.

De acordo com a moça, em seu interrogatório, a motivação do crime foi uma crise de ciúmes, já que não encontrou a vítima na casa desta, com quem mantinha relacionamento amoroso, e por conta disso pegou a arma que estava na casa da vítima para que assim esta a procurasse, e depois ao se encontrarem na casa da suspeita e discutirem, teve um acesso de ciúme por verificar o celular do companheiro recebendo mensagens de outras mulheres, quando de rompante efetuou vários diversos disparos para matar a vítima.

A versão foi confirmada por outras provas produzidas no inquérito, sendo então a mesma indiciada pelo delegado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O Ministério Público já ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo juízo da Vara Criminal.

A vítima era conhecida no meio policial por envolvimento com o crime e por ser um dos cabeças do tráfico de drogas na cidade e região.

A assassina está agora encarcerada numa cela do Departamento da Polícia Penal platinense. Essa cadeia é específica para detentas.

O corpo dele foi enterrado no dia 26, no Cemitério Parque das Oliveiras.

Recorde o fato: https://npdiario.com.br/comportamento/mulher-pega-arma-do-marido-mata-e-chama-pm-para-se-entregar/