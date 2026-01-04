Polícias caçam SUSPEITO DE feminicídio/SAP

Permanece desaparecido junto com a suposta vítima

A Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Platinenses fazem diligências ininterruptas para localizar REINALDO MOREIRA RIBEIRO (fotos), de 35 anos, que está atualmente foragido da Justiça.

Contra ele foi expedido mandado de prisão temporária. pois é o principal suspeito do desaparecimento de THAÍS DA SILVA SANTO (fotos), ocorrido na madrugada do Natal, dia 25 de dezembro, no município de Santo Antônio da Platina.

Testemunhas relataram que a mulher desapareceu logo após uma discussão com o elemento, seu então companheiro. Desde então, não houve qualquer contato da vítima com familiares ou amigos, comportamento completamente incompatível com seu histórico pessoal. Reinaldo foi a última pessoa vista com a vítima no Aparecidinho 3.

Já foi visto em diversas ocasiões nas proximidades do Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina. Contudo, em todas as tentativas de abordagem, empreendeu fuga para regiões de mata, dificultando sua captura.

Durante uma das diligências, Reinaldo abandonou objetos de interesse investigativo, entre eles uma marreta, reforçando os indícios de envolvimento em crime grave.

Além disso, ameaçou familiares da mulher com armas brancas (facas), tentando intimidar testemunhas. Também possui antecedentes por violência doméstica, incluindo tentativa de feminicídio contra a própria Thaís semanas antes de seu desaparecimento.

A Polícia solicita o apoio da população com informações que possam auxiliar na localização do indivíduo e/ou da mulher.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190

Disque-Denúncia: 181

Whatsapp: 43 3534-8901

A moça, que trabalhava como faxineira, não é usuária de drogas e nem possui algum transtorno segundo disse ao Npdiario a irmã dela, Grazyella.

Qualquer informação pode ser essencial para a elucidação do caso.