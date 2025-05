Polícias Civil e Militar prendem tarado em Santo Antônio (vídeo)

Aposentado trabalhou na zona rural e era casado

A 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, cumpriram na quarta-feira, dia 30, mandado de prisão em desfavor de um homem de 66 anos residente do bairro Água Branca, em Santo Antônio da Platina,

O elemento, casado e residente com a esposa, trabalhava na zona rural, mas já era aposentado. Segundo a reportagem apurou, foi entregue na cadeia de Andirá, porém, deve ser transferido para ibaiti.

Inicialmente, no último dia 21(uma segunda-feira), as equipes receberam uma denúncia de que o indivíduo teria estuprado uma criança de 11 anos. O fato teria ocorrido no último domingo, dia 20. No decorrer da semana, houve uma nova notícia de crime envolvendo outra criança de 10 anos, a qual teria sido vítima de abusos sexuais pelo mesmo investigado há cerca de quatro meses.

Depois, compareceu em delegacia uma senhora de 84 anos relatando que também teria sido vítima de importunação sexual pelo mesmo indivíduo por fatos ocorridos na semana passada.

Em virtude das evidências e demais circunstâncias do caso, os delegados Keylla Glatzl (vídeo) e Rafael Guimarães, representaram pela prisão preventiva do indivíduo.

Após o parecer favorável do Ministério Público, o Juízo Criminal decidiu favoravelmente ao pedido. Dessa forma, na quarta, o indivíduo foi encarcerado, e, após o encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para a avaliação de integridade física, transferido para a Cadeia Pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.