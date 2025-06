Por que os brasileiros estão mais motivados do que nunca PARA serem MAIS FITNESS?

Um fato inquestionável: o Brasil ocupa um lugar de destaque no mercado fitness mundial. Segundo diferentes estudos recentes, o país já está na casa das 30 ou 40 mil academias atualmente, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Já em 2019, os brasileiros contavam com cerca de 29 mil academias, enquanto os EUA tinham 40 e o terceiro colocado, o México, só contava com 12 mil — dados do Statista.

Como grandes líderes do mercado fitness, as academias e o seu crescimento parecem mostrar que os brasileiros estão mais motivados que nunca para serem fitness. Mas, o que explica isso? Quais são as perspectivas para o futuro das atividades físicas no país e o que falta para os brasileiros avançarem ainda mais?

O papel da tecnologia: a internet e as redes sociais

Não há como esquecer do papel da tecnologia na expansão do mercado fitness no Brasil. De fato, atualmente, há como encontrar não apenas academias presenciais, mas apps fitness ou iniciativas online para quem quer praticar atividades físicas. Na verdade, todas as atividades online relacionadas a esportes estão se tornando cada vez mais populares. O mesmo vale para as apostas online, por exemplo – agora você pode facilmente encontrar uma plataforma que aceita Mercado Pago ou outros métodos de pagamento convenientes e apostar no conforto da sua casa.

E, quando se fala em tecnologia, a internet é um desses principais vetores. O próprio Renato Cariani, grande nome dessa área no Brasil, em uma participação recente num podcast, disse com clareza que as redes sociais são as principais responsáveis pela expansão do fitness no Brasil. E, isso realmente faz sentido, mas o que mais impacta neste crescimento?

A acessibilidade e democratização dos serviços no Brasil

Com o suporte da internet, mas não apenas por isso, vários serviços no Brasil se democratizaram nos últimos anos. No setor de apostas, por exemplo, o país testemunhou um boom de plataformas e também de portais de avaliação, como o Legalbet apostas desportivas, que, embora não seja uma casa de apostas, analisa minuciosamente os operadores, seus bônus, odds e muito mais. Isso pode ajudar na escolha entre um grande número de casas de apostas online. E em termos de academias, vimos claramente a expansão de grandes redes em todo o país.

Assim, ao invés de dependerem de academias locais de bairro, os consumidores começaram a contar com grandes empresas. Desse modo, trazendo espaços largos com vários equipamentos, essas redes gigantes conseguem baratear os preços e tornar a atividade mais acessível.

Dessa maneira, combinadas com as redes sociais, essas empresas puderam “espalhar a palavra” das academias, que, na verdade, sempre teve algo de bastante valor. Não é apenas uma questão de marketing.

A busca por saúde e por beleza se encontram em um só lugar

Se antes decidir malhar era apenas uma questão estética, agora, os profissionais da saúde ganharam voz nas redes sociais. Como consequência, a recomendação geral, seja por fisioterapeutas, médicos ou profissionais da educação física, é aderir à musculação. A atividade, além de ajudar seus usuários a atender aos padrões estéticos exigidos, é uma das mais benéficas para a saúde no longo prazo.

Em suma, a construção de músculos é uma das melhores formas para envelhecer melhor, evitar dores, lesões e diversos problemas de saúde. Somado a isso, é ainda uma atividade bastante objetiva e prática, fácil de ser incorporada no dia a dia.

Como resultado, dados do Itaú mostram com clareza como o mercado vem crescendo: em 2023, o valor de transações entre em academias, moda esportiva e na indústria de suplementos cresceu 35%. São números surpreendentes. Portanto, o que se forma é um grande mercado, cada vez mais consolidado e respaldado pela própria ciência.

O mercado cresce — mas ainda há muito o que se fazer

É inegável que o mercado fitness no Brasil vem crescendo e se popularizando, mas, infelizmente, alguns contrapontos devem ser colocados. Em primeiro lugar, estudos da IHRSA (Health & Fitness Association) demonstram que a taxa de penetração entre o público brasileiro no setor ainda é baixa.

Em outras palavras, o brasileiro ainda pratica atividades físicas muito pouco. Isso coloca em questão outro dado alarmante: diferentes estudos mostram que a parcela da população obesa pelo menos dobrou no Brasil nos últimos anos.

Em outros países como Estados Unidos e Alemanha, essa taxa também aumentou em proporções semelhantes. Mas, outras nações como Japão e Suíça tiveram números bem mais estáveis, indicando diferenças entre as políticas públicas e hábitos de vida da população.

Os brasileiros realmente estão mais fitness?

Enquanto o mercado de academias cresce e logicamente mais pessoas vão à academia, a quantidade de pessoas obesas no país também cresce. Embora nem sempre a relação entre os dois seja tão direta, isso mostra que o Brasil ainda precisa trabalhar muito para garantir hábitos e qualidade de vida mais saudáveis à população.