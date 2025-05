Presa QUADRILHA de irmãs por tentativa de homicídio em SANTO Antônio da PLATINA

Operação conjunta das Polícia Civil e Militar

A equipe composta pela 38ª Delegacia de Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar, deram cumprimento a mandados de prisão preventiva em desfavor de três mulheres por envolvimento numa tentativa de homicídio ocorrido em Santo Antônio da Platina na noite da última segunda-feira, dia 11.

O caso teve início quando nessa data uma jovem de 22 anos deu entrada no Pronto-Socorro local com ferimentos graves provocados por arma branca. As investigações apontaram que, além da jovem internada, outras duas jovens foram vítimas de crime praticado por três irmãs.

As autoras, com idades entre 22 e 34 anos, invadiram a residência de uma das vítimas e desferiram golpes de faca contra as outras moças, ocasionando em uma delas perfuração no pulmão. O crime foi motivado por questões pessoais ainda sob apuração.

Com base nas evidências levantadas, as autoridades representaram pela prisão preventiva das agressores. Após a expedição dos mandados, em uma operação conjunta nesta quarta, dia 13, localizaram as acusadas numa residência no centro. Depois da formalização das prisões, elas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal para laudo de lesão corporal e, em seguida, à Cadeia Pública Municipal.

As Polícias Civil e Militar reiteram seu compromisso com a segurança da comunidade e o combate à criminalidade, enfatizando a importância da colaboração entre os órgãos de segurança pública para a resolução rápida e eficaz de casos como esse.

