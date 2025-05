PRESO é encontrado morto em Jacarezinho

Como estava sozinho na cela é confirmado suicídio

A Polícia Civil do Paraná informou, na manhã desta quinta-feira (dia sete), que um homem de 28 anos foi encontrado morto na cela da 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho.

O detido, natural de Ribeirão Claro, trabalhava em um asilo em sua cidade natal e tinha um histórico de passagem policial por violência doméstica.

Segundo a PC, o homem estava preso em flagrante por violência doméstica e encontrava-se sozinho na cela no momento do incidente. Ao ser localizado, apresentava sinais de enforcamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

As equipes periciais foram imediatamente chamadas para realizar os procedimentos necessários, e a Corregedoria-Geral da PCPR foi notificada para tomar conhecimento e adotar as providências cabíveis. A 12ª SDP de Jacarezinho abriu um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte, e as imagens das câmeras de segurança da unidade foram recolhidas para análise.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso com a transparência e a legalidade, garantindo que todas as medidas estão sendo tomadas para o completo esclarecimento do caso.

Nota da Redação: O npdiario tem sido pressionado, sempre que acontecem suicídios, a dar mais detalhes da tragédia. Como sempre ocorre, a reportagem prefere explicar as razões pelas quais evita dar publicidade a esses atos extremos, a não ser em casos especiais(como este de Cambará). Embora já tenha tornado públicos alguns casos muito especiais, na maioria optamos por evitar.

O motivo principal é que matérias com minúcias sobre o suicídio causam mais suicídios.

No meio jornalístico, constata-se que tudo o que é veiculado tem um fortíssimo impacto sobre a população. A mensagem transmitida é extremamente assimilada pelos espectadores, que têm a opinião moldada a partir disso – que desejando ou não, acabam absorvendo a opinião do transmissor (no caso, o jornalista).Mas já os suicídios são casos à parte, diferenciados. Existe um certo tipo de convenção profissional extra-oficial (quase como um código que ninguém fala sobre mas que todos os profissionais sabem que existe) que determina: suicídios não devem ser noticiados.

Veja também: https://npdiario.com.br/imprensa/platinense-de-40-anos-se-mata-npdiario-explica-porque-nao-publica-suicidio/

E mais esta: https://npdiario.com.br/cidades/ato-incomum-no-centro-de-cambara-video/