PRESO POR tentativa de homicídio em SAP

Operação conjunta bem sucedida

Na manhã desta segunda-feira (18), a 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, em parceria com a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) da Polícia Militar deram cumprimento a mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um indivíduo de 18 anos residente no Bairro Monte das Oliveiras.

A operação está vinculada à investigação de um um crime ocorrido na noite de 15 de novembro de 2024 na BR 153 nas proximidades do SEST/ SENAT.

Segundo o boletim, um condutor teria jogado propositalmente o automóvel contra um motociclista, e, após o atropelamento, dois ocupantes desembarcaram e desferiram agressões contra o jovem de 20 anos. A vítima sofreu fraturas na perna e no tornozelo e segue internado em Londrina para tratamento médico. Testemunhas indicaram que a motivação estaria relacionada a ciúmes envolvendo uma terceira pessoa.

O investigado será indiciado por tentativa de homicídio. Após o cumprimento do mandado, foi conduzido ao pronto socorro para laudo de lesão corporal e, em seguida, encaminho à Cadeia de Andirá, onde segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a investigação de crimes graves e com a proteção da comunidade, atuando de forma integrada com outras forças de segurança, como a PM.