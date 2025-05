Preso por estupro em ESCOLA de ANDIRÁ

Elemento de 46 anos tocou menina

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 46 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável em uma escola em Andirá. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (28).

Conforme apurado, ele entrou no local no momento da chegada dos alunos portando uma sacola amarela que aparentava conter pães. Inicialmente, os profissionais do estabelecimento de ensino não tiveram qualquer suspeita, pois acreditaram ser um pai de estudante.

No entanto, uma das professoras percebeu a aproximação do homem e começou a desconfiar de suas intenções.

De acordo com o delegado Gabriel Caldeira, durante o breve contato, uma das vítimas relatou à professora que o homem havia tocado suas partes íntimas. Diante da denúncia, a equipe educacional acionou imediatamente a corporação, que iniciou diligências para identificar o indivíduo.

A investigação começou com a análise de imagens de câmeras de segurança da delegacia próxima ao local do crime. Em uma das gravações, foi possível vê-lo trajando uma camisa laranja, saindo da área e seguindo em direção ao centro da cidade.

“A partir dessa pista, ampliamos a busca por imagens em câmeras de outras áreas da cidade, até que, em uma gravação de um estabelecimento comercial da região, conseguimos identificar o homem com mais clareza”, explicou.

Após o reconhecimento, foi detido e encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PC solicita a colaboração da população nas investigações de crimes contra mulheres, crianças e adolescentes. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque Denúncia ou diretamente à equipe de investigação.

Se a violência estiver acontecendo agora, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.