Preso “Brutão” por violência contra ex-mulher em Cambará

Prisão foi motivo de comemoração pela corporação

Após incansáveis buscas nesta , equipe da Polícia Civil, com comando da Delegada Renata Cintra, realizou campana sob intensa chuva e conseguiu às 18h05m desta segunda-feira, dia 27, na Travessa Antônio Castanho, prender sujeito procurado, B. R. S. , vulgo “Brutão” (foto).

O homem tem 36 anos e possuía contra si mandado de prisão por violência doméstica. A prisão foi motivo de comemoração em razão do histórico do elemento, homem violento e que ameaçava constantemente sua ex-convivente, que se viu obrigada a transferir residência para outro Estado, até porque permanecia acuada com as intimidações dele.

A delegada salientou que esse tipo de crime é inadmissível e não deve ser tolerado pelas mulheres, que precisam denunciar ao perceberem uma situação abusiva de seus parceiros. “A sociedade vem evoluindo dia após dia, e essa evolução se deve muitas vezes, à participação notória da mulher em todos os segmentos, razão pela qual merece um respeito especial no mundo globalizado“, ponderou.

O preso passou mal ao encontrar e se assustar com a equipe da Civil, que estava vigilante próximo à sua residência. Foi levado ao hospital, medicado e encaminhado ao Departamento Penitenciário e encontra-se agora encarcerado à disposição da Justiça.