Prisão de devedor de pensão: Jacarezinho

Reforçado compromisso com o direito das crianças e paternidade responsável

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na manhã desta quarta-feira (20) um mandado de prisão cível em desfavor de um homem de 23 anos. A detenção ocorreu na Rua Treze de Maio, no bairro Jardim Paraíso, onde o indivíduo foi localizado e conduzido pelos agentes de segurança para os procedimentos legais cabíveis.

A ordem de prisão foi expedida pelo Poder Judiciário devido ao não pagamento de pensão alimentícia, uma obrigação legal que assegura o sustento e bem-estar de filhos menores ou dependentes.

No Brasil, a prisão civil por inadimplência alimentar é a única forma de restrição de liberdade permitida fora do âmbito criminal, demonstrando a importância dada pelo sistema jurídico à proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O descumprimento dessa obrigação compromete diretamente a dignidade e o desenvolvimento dos dependentes, tornando necessária a atuação do Estado para garantir o cumprimento da lei.

O delegado-adjunto da 12ª SDP, Tristão Antonio Borborema de Carvalho, destacou a relevância do cumprimento de decisões judiciais nesse contexto: “O descaso com a obrigação alimentar impacta diretamente na dignidade de crianças e adolescentes. O Estado não tolera pais que desrespeitam esse compromisso essencial, e a Polícia Civil seguirá atuando com rigor absoluto para garantir que os direitos dos menores sejam protegidos e que a Justiça seja cumprida.”

Após os procedimentos legais, incluindo a realização de exame de corpo de delito, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.