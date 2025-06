Promoção Humana terá sede PRÓPRIA

Para melhor atender assistidos platinenses

Com 700 m² de construção, bem distribuídos em um projeto doado pelo arquiteto platinense Rogério Aparecido de Oliveira, o espaço contará com uma área especial reservada para o atendimento da Assistência Social, um amplo salão onde funcionará o Bazar da Caridade — local onde as pessoas podem tanto receber doações quanto realizar compras a preço simbólico — além do setor administrativo.

A previsão de conclusão é de 24 meses.

A Promoção Humana é uma entidade sem fins lucrativos que atua no município de Santo Antônio da Platina desde 2000, prestando atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. Em 2023, com o objetivo de angariar recursos para o projeto, a entidade criou o Projeto Lixo que não é Lixo, recolhendo material reciclável.

Atualmente, realiza um trabalho importante no município, tanto no âmbito social quanto no ambiental, em parceria com a Prefeitura. A instituição emprega 26 funcionários.

Recebe recurso pela Assistência Social e também pelo fundo do Meio Ambiente para realização da coleta seletiva.

Possui recurso próprio, resultado das vendas de material reciclável e vendas em geral.

Em relação à coleta seletiva, no ano de 2023 foram coletados 2.018.000 kg de material reciclável, incluindo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, roupas, utensílios domésticos, entre outros itens.

No mesmo ano,, beneficiadas 19.996 pessoas com atendimentos prestados pela Promoção Humana, em várias ações, além de doações, como 1.003 cestas básicas, 524 móveis e utensílios em geral, 135.873 peças de roupas, entre outras.

Presidente- José Corsini.

Vice presidente- Padre José Antônio.

Secretária- Marilena Elias Jawiche.

Tesoureiro- Edson Bernardes.

A Coordenadora da Promoção Humana Platinense, Aguida

Tramontin.

Quem desejar contribuir com a construção do barracão, com qualquer valor, pode fazê-lo via Chaves Pix: CNPJ 04.646.074/0001-50.