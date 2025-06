Em Salto do Itararé protesto CANCELA Sessão da Câmara

Exclusivo: Populares se concentraram, desde o início da noite desta terça-feira, dia 19, em frente da sede do Legislativo de Salto do Itararé. Pessoas de todas as idades manifestaram insatisfação com a execução do vereador eleito conhecido como João Garré ocorrida no dia nove deste mês.

Recambiamento é a movimentação de pessoa presa, do estabelecimento prisional em que se encontra para outro, em novo município. Só que isso não acontecerá no caso do pai e filho que ordenaram a execução de João Domiciano Neto, de 67 anos. Permanecerão numa cadeia na capital de todos os paranaenses até o julgamento. Não foi obtido contato do advogado até o momento.

Os dois criminosos vivos (a quadrilha inclui dois já mortos em confronto com a PM) foram presos no Hotel Stradiotto (foto), na rua Visconde do Rio Branco, em São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba. Odair José Carvalho da Silva (fotos) era servidor público e trabalhava como motorista da secretaria municipal de saúde de Salto do Itararé, município de 5 200 habitantes do Norte Pioneiro. Conhecido como Nenê da Ambulância (filiado ao partido União Brasil), tem 49 anos, já era vereador(não conseguiu se reeleger) e primeiro suplente, sendo que tomaria posse em 2025 no lugar do correligionário apelidado de João Garré , que venceu, mas faleceu assassinado na madrugada do último dia nove, na vizinha cidade (29 KM) de Santana do Itararé.

O delegado de Wenceslau Braz, dr. Huarlei concedeu entrevista exclusiva na manhã desta terça, onde informou mais detalhes.

Os irmãos proprietários da marca CT (Centro de Treinamentos) C T Montana, entraram em contato para a esclarecer que a empresa, localizada na R Minas Gerais, entro em Santana do Itararé, nada tem a ver com Douglas. É que apareceram uma imagem do elemento com uma camisa tendo a logo da firma, que trabalha com rodeios em touros, porém nunca teve nenhum vínculo.

Nenê e o filho, Douglas (fotos), de 31 anos, foram presos em torno de 22 horas de segunda-feira, dia 18, pela equipe do GDE ( Grupo de Diligências Operacionais) da 12a subdivisão de Jacarezinho, comandado pelos delegados Amir Roberto Salmen (chefe) e Pedro Artur Caprio. Deve ser ressaltado também o trabalho extenuante do delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, que preside o inquérito e representou pela prisão preventiva. As acusações são de formação de quadrilha e homicídio. Contrataram e pagaram dois bandidos para executar a vítima. Também colaboraram na “logística” e na fuga.

Os dois marginais que mataram o politico, a mando de pai e filho, em Santana do Itararé, perderam as vidas na tarde do sábado, dia nove, após viajarem em fuga para Curitiba e se envolverem em um confronto armado com policiais militares. A Polícia Civil brazense fez diligências e identificou o veículo com a dupla, que fugiu da vizinha cidade de Santana do Itararé, onde a vítima estava na casa dos pais.

A equipe das Rondas Ostensivas de Natureza Especial(RONE) de Curitiba localizou o carro na rua Waldomiro Daldigan, no bairro Uberaba. Eles fizeram disparos contra os agentes de segurança e no confronto, foram a óbito no local.

O corpo do vereador eleito(pela União Brasil com 133 votos) foi velado na câmara de vereadores de Salto do Itararé e sepultado no cemitério da mesma cidade num domingo, dia dez. Ele apoiou o prefeito eleito Claudeci (Republicanos).

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João Domiciano Neto, 67 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, dia nove, em Santana do Itararé, cidade a 20 quilômetros de Salto do Itararé, onde foi eleito vereador(União).

A residência do crime no Norte Pioneiro é dos pais do vereador eleito, que costumava dormir com os dois idosos.