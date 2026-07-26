PSD trabalha para ampliar bancadas estadual e federal

O governador Ratinho Júnior, segundo o deputado, trabalha para que o Estado tenha união e paz

O deputado Luiz Claudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, disse nesta sexta-feira (24) que o partido vai trabalhar para eleger pelo menos 20 deputados estaduais e oito deputados federais nas eleições de 4 de outubro. “Fizemos a convenção neste sábado (25) e homologamos o nome do deputado Sandro Alex como candidato ao governo do Estado, apoio ao deputado Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado e os 55 candidatos a deputado estadual e os 31 a deputados federais”, disse.

Sobre a convenção estadual do PSD, a partir das 10h, no Espaco Torres (Paraná Clube) em Curitiba. “Foi uma grande festa democrática. Somos um partido que tem uma estrutura política muito robusta em todos os municípios do Paraná. Para Curitiba, vieram os delegados que deliberaram sobre as candidaturas majoritárias (governo do Estado e Senado) e as proporcionais (deputado estadual e deputado federal)”, completou.

Nas atuais legislaturas, a bancada do PSD na Assembleia Legislativa reúne 19 deputados e da Câmara Federal, cinco deputados. “Pretendemos ampliar a nossa bancada na Assembleia Legislativa para 20 deputados e na Câmara dos Deputados, pelo menos oito, já que elegemos sete nas eleições de 2022”, destacou.

“Nós estamos preparados para disputar essas eleições com muito vigor, mais do que tudo, com o objetivo de promover justiça social, de fazer com que a democracia possa avançar. E, ao mesmo tempo, manter o Paraná no rumo certo do desenvolvimento, do progresso que é muito importante para a sociedade paranaense”, reiterou Romanelli.

União e paz

O governador Ratinho Júnior, segundo o deputado, trabalha para que o Estado tenha união e paz. “O Paraná é o Estado que trabalha e cuida, trabalha para poder viabilizar e criar esse ambiente negócios, de atração de investimentos. Em sete anos, dobramos o PIB paranaense e atraímos 300 bilhões de novos investimentos. O Paraná persistiu no crescimento econômico e na geração de empregos”.

O deputado aponta que o Estado que investiu em um tripé formado por 25 mil quilômetros de linhas trifásicas na área de energia elétrica, obras rodoviárias e de infraestrutura que saíram do papel, política estruturante na educação (maior Ideb do País), na saúde com a regionalização dos hospitais, unidades básicas, prontos atendimentos, na habitação com mais de 100 mil moradias construídas, na segurança na ampliação do efetivos das polícias.

“Nosso governo é pautado justamente pela união, pelo amor, pelo diálogo, pela construção de soluções que possam melhorar a vida das pessoas. Nós estamos construindo um estado juntos com os municípios, com diálogo, com respeito às instituições, pensando no futuro do Paraná”, completou Romanelli.

(fotos: Antônio More/Alep e Valdir Amaral/Alep)