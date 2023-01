Resgatado menor de 13 anos envolvido em morte de platinense

Ato infracional chocou o Norte Pioneiro

Exclusivo: Um dos três adolescentes de 14 anos acusados de atos infracionais na morte de Vitória Aparecida dos Santos Silva(fotos) foi internado na tarde desta sexta-feira, dia 27, após ser localizado por investigadores da Polícia Civil. Os outros dois estão foragidos até o momento.

O cabo Santos e o soldado Jacob, da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) durante patrulhamento encontraram e resgataram um menor de 13 anos perdido, andando a pé pela PR-092. Ao ver a PM entrou numa área de plantio de café tentando fugir.

Com cuidado e responsabilidade, descobriram que o pré-adolescente tentava voltar para casa, no distrito de Monte Real, pois buscava há dois dias a mãe, com a qual mora.

Com outros menores havia pego um Chevrolet Corsa do pai de um deles, invadido uma residência da vítima, a qual foi sequestrada e posteriormente encontrada sem vida. Assim, levado à Polícia Civil para providências legais.

Acompanhe o caso aqui: https://npdiario.com.br/capa/sepultado-corpo-de-vitoria-santos-video/

Leia esta matéria sobre o assunto: https://npdiario.com.br/capa/tres-meninos-de-14-anos-mataram-vitoria-video/

Esta também: https://npdiario.com.br/capa/pai-de-menina-morta-esta-vivo-e-estavel/

E mais esta: https://npdiario.com.br/cidades/santo-antonio-da-platina/encontrado-hoje-corpo-de-menina-sequestrada/