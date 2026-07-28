RIBEIRÃO CLARO se despede do reitor e professor Fábio Néia

Corpo foi sepultado na cidade natal

Ribeirão Claro e o Paraná estão de luto pela perda do professor Fábio Antonio Néia Martini (na foto acima com o primo, o prefeito Lisandro Baggio) reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que faleceu nesta terça-feira, 28 de julho. Natural do município, o educador deixa um legado de dedicação ao ensino superior, à pesquisa e ao desenvolvimento da educação pública paranaense.

Graduado em Fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 1988, Fábio Martini era mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e doutor em Ciências do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, com título revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Professor titular da UENP, atuava no Centro de Ciências da Saúde, no Campus de Jacarezinho, onde exerceu importantes funções de gestão. Foi diretor do Centro de Ciências da Saúde entre 2010 e 2013 e, posteriormente, diretor do Campus de Jacarezinho de 2013 a 2022. Em março de 2022, foi eleito reitor da UENP para o mandato 2022–2026, tendo como vice-reitor o professor Ricardo Aparecido Campos.

Ao longo de sua trajetória acadêmica, destacou-se pelo compromisso com a excelência do ensino público, pela valorização da pesquisa e pela formação de profissionais comprometidos com a sociedade. Sua atuação foi fundamental para o fortalecimento institucional da UENP e para a expansão das ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela universidade.

Filho de Ribeirão Claro, o professor sempre manteve fortes vínculos com sua terra natal, sendo motivo de orgulho para a comunidade ribeirão-clarense por representar o município à frente de uma das mais importantes universidades estaduais do Paraná. Sua trajetória inspira gerações de estudantes, professores e pesquisadores, deixando uma marca permanente na história da educação superior paranaense.

O falecimento de Fábio Martini representa uma perda irreparável para a comunidade universitária, para a educação pública e para todos que tiveram o privilégio de conviver com sua competência, liderança, humanidade e espírito público.

O velório aconteceu na Sede Mariana, em Ribeirão Claro, e o sepultamento no final da tarde desta terça-feira, no Cemitério Municipal.

Neste momento de profunda tristeza, Ribeirão Claro presta sua homenagem ao professor Fábio Antonio Néia Martini e manifesta solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e toda a comunidade acadêmica, desejando força e conforto diante dessa irreparável perda.

Por Thais Sogayar

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