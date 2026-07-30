Cachorro rottweiler é encontrado em zona RURAL de Guapirama

Moradora pede ajuda da população para localizar o tutor do animal

Uma moradora de Guapirama está procurando o responsável por um cachorro aparentemente da raça Rottweiler que apareceu em sua propriedade nos últimos dias.

Segundo ela, o animal está em segurança, mas ainda não foi possível identificar ou localizar o tutor. Diante da situação, a moradora pede a colaboração da população para compartilhar a informação e ajudar a encontrar o dono.

Quem reconhecer o cachorro ou tiver informações sobre o proprietário pode entrar em contato pelo telefone (43) 99602-3899.

A divulgação nas redes sociais e grupos de mensagens pode ser fundamental para que o animal retorne ao convívio de sua família o mais rápido possível.

O animal foi entregue para a tutora após a publicação no Npdiario .