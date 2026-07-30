Sandro Alex cresce nas PESQUISAS e consolida a pré-candidatura, diz Deputado Roma

Deputado destaca avanço do candidato do PSD nas intenções de voto

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD), candidato à reeleição, afirmou que o pré-candidato ao Governo do Paraná pelo PSD, Sandro Alex, é o nome que mais cresce entre os concorrentes na disputa estadual. A avaliação foi feita com base nos resultados das mais recentes pesquisas eleitorais divulgadas no estado.

Segundo Romanelli, os números da pesquisa Bem Paraná/IRG demonstram uma trajetória ascendente da candidatura de Sandro Alex. De acordo com o levantamento, o pré-candidato passou de 12,3% das intenções de voto em maio para 14,4% em junho, alcançando agora 16,5%, percentual que o coloca em empate técnico com o segundo colocado na corrida eleitoral.

“A nova pesquisa Bem Paraná/IRG para o Governo do Estado reforça que estamos no caminho certo. O Sandro Alex é, sem dúvidas, o candidato que mais cresce no Paraná”, afirmou o parlamentar.

Para Romanelli, o desempenho positivo é resultado da identificação dos eleitores com a gestão do governador Ratinho Júnior (PSD) e da confiança em um projeto que, segundo ele, prioriza a continuidade do desenvolvimento do estado.

Apesar do crescimento, o deputado ressalta que a disputa permanece aberta. Ele destaca que a pesquisa espontânea aponta um elevado número de eleitores indecisos, com quase seis em cada dez entrevistados afirmando não saber ou não responder em quem pretendem votar para governador.

“Isso mostra que a população ainda está formando sua opinião. A candidatura do Sandro Alex cresce de forma consistente enquanto a maioria dos eleitores ainda está decidindo seu voto”, observou.

Romanelli acredita que a campanha eleitoral será decisiva para ampliar a visibilidade do candidato. Segundo ele, dados da pesquisa Genial/Quaest indicam que 68% dos entrevistados ainda não conhecem Sandro Alex, o que abre espaço para crescimento durante o período de propaganda eleitoral e nas atividades de campanha.

O deputado também relaciona esse potencial de expansão aos índices de aprovação do governador Ratinho Júnior. Conforme a pesquisa Quaest divulgada nesta semana, o chefe do Executivo estadual possui 81% de aprovação, enquanto mais de 60% dos entrevistados na pesquisa IRG afirmam que ele merece fazer seu sucessor.

“A eleição será decidida nas ruas. É por isso que seguimos trabalhando, conversando com os paranaenses e apresentando propostas. É lá que vamos continuar construindo esse projeto para o Paraná”, afirmou Romanelli.

A pesquisa Bem Paraná/IRG está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-03191/2026. O levantamento ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho, com margem de erro de 2,83 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Já a pesquisa Genial/Quaest, registrada no TSE sob o número PR-04818/2026, entrevistou 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, também com nível de confiança de 95%.

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