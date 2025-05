Sepultada cachorra ícone da PM do NP

Trabalhou durante oito anos

O corpo da cadela Troia (fotos) foi sepultado nesta quinta-feira, dia 31, no pátio do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Jacarezinho, que integra 22 municípios do Norte Pioneiro. O comandante, major Márcio Jaquetti, lamentou.

Na noite de quarta-feira (30) a cadela, pertencente ao Canil da corporação. faleceu após quase um mês doente. Durante seus oito anos dedicados à PM, participou de diversas ocorrências ajudando a elucidar crimes e garantir a segurança da população.

A K9 Troia “trabalhava” desde setembro de 2016, sendo muito bem treinada. Era da raça Pastor belga malinois.

Durante sua jornada, auxiliou as equipes em diversas ocorrências no combate aos criminosos, além de controle de tumulto em estabelecimentos prisionais.

Essa raça de cachorro surgiu na Bélgica, no final do século XIX. Sua função era pastorear as ovelhas e proteger os diversos animais das fazendas, mas com o tempo a proximidade com o tutor foi aumentando cada vez mais, fazendo com que a raça deixasse de ser um cachorro primordialmente de trabalho para se tornar um cão de companhia e, sobretudo, de guarda e proteção. Pastor Belga Malinois tem pelos curtos e densos, com uma máscara preta no rosto que a torna bastante distinta dos demais.

Inteligente, obediente e disposto a ajudar. Por isso, está entre as raças de cachorro mais escolhidas, ao redor do mundo, para atuar em parceria com policiais em operações de combate ao tráfico de drogas, na localização de pessoas desaparecidas e até no desarme de explosivos.

A lealdade do Pastor Belga Malinois e seu instinto protetor são outros traços relevantes da raça. Sempre alerta e pronto para agir, o cão é um excelente para proteger casas e pessoas, inclusive crianças. É excelente ao obedecer seus tutores, mas também é capaz de tomar iniciativas por conta própria, especialmente se pressente algum perigo para aqueles que ama.