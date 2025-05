Suplente do vereador eleito se cala (vídeos)

Preferiu não comentar o assunto

Odair José Carvalho da Silva (fotos) é servidor público e trabalha como motorista da secretaria municipal de saúde de Salto do Itararé, município de 5 200 habitantes do Norte Pioneiro. Conhecido como Nenê da Ambulância (filiado ao partido União Brasil), tem 49 anos, é o primeiro suplente e tomará posse em 2025 no lugar do correligionário João Garré, que faleceu assassinado na madrugada deste sábado, dia nove, na vizinha cidade (30 KM) de Santana do Itararé.