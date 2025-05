Tragédia no Norte Pioneiro: Provoca acidente fatal, foge, vai em rodeio mas acaba sendo preso

Exclusivo: Um acidente com vítimas foi registrado na PR-092, próximo ao trevo de entroncamento com a PR-852, em Quatiguá. Ocorreu por volta das 21h40m de domingo, dia 27, e envolveu um automóvel e uma Honda CG 160 Start, placa de Siqueira Campos.

A motocicleta trafegava no sentido decrescente da via quando foi atingida pelo carro no Km 299.O condutor da moto, adolescente de 17 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Quatiguá e depois Unidade de Tratamento Intensivo de Jacarezinho, onde permanece, com fraturas.

A passageira, Maria Paula de Oliveira Medina(foto) , de 16 anos, perdeu a vida logo após a colisão. Ela era de Joaquim Távora.