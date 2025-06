Acervo raro de cartas e livros sobre a região

São 27 correspondências e livros

A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu a doação da Coleção Maria Helena Lessa Ribeiro, que reúne correspondências e livros importantes para preservar a história da região. O acervo ficará disponível no Centro de Documentação Histórica (CEDHIS) da UENP, em Jacarezinho.

Doado por Maria Helena, o acervo é composto por 27 correspondências, datadas de 1899 e 1900 e de 1920 a 1927; pelo livro “Álbum do Paraná” (Volume 1), organizado por Trindade, datado de 1927; e pela cópia do livro “Recordações”, de Lourdes Penteado Garbelini.

“É uma honra receber esse valioso acervo, que vem para fortalecer a história e contribuir com o crescimento cultural da nossa região”, afirmou o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini. “Agradeço a senhora Maria Helena e toda família por tamanha generosidade. Tenho certeza de que os documentos serão muito bem utilizados”.

Maria Helena, de 97 anos, destacou o encontro e sua alegria pela doação. “Quero fazer um agradecimento muito sincero à Universidade Estadual do Norte do Paraná que promoveu um encontro muito interessante entre pessoas de Jacarezinho, Londrina e Curitiba. O motivo desse encontro foi registrar a doação de acervos”, disse.

Ela citou a cunhada, Gladys, e Otávio Lessa e Tiago Angelo, que mediou a doação. “Como cidadã de Jacarezinho, fico orgulhosa e agradeço a Deus por tudo de bom que tem acontecido na minha terra”.

SEGUNDA DOAÇÃO – Esta é a segunda doação realizada pela família de Maria Helena ao Centro de Documentação da UENP. Em 2023, representada por Gladys Alzira e Silva Lessa, a família doou a Coleção Dr. Gustavo Lessa Neto, que reúne importantes arquivos de jornais do início do século 20, documentos e obras de arte da região Norte do Paraná.

“Receber este acervo é algo fantástico. Correspondências como essas são muito difíceis de acessar, são fontes muito especiais, que permitem pesquisas no campo da história. Para o Centro de Documentação, ter esses documentos é algo muito importante, faz com que nossos acervos sejam muito mais valorizados pelos pesquisadores, pela raridade do material disponível”, disse a coordenadora do CEDHIS, Janete Leiko Tanno.

“As cartas são fontes documentais fundamentais para o que chamamos de história do cotidiano e possibilitam um amplo trabalho de pesquisa, revelam aspectos ligados à cultura, à mentalidade, aos costumes e valores da época”, afirmou.

Segundo ela, o material ajuda a pensar nas mudanças de formas de tratamento, em como as relações eram estabelecidas, na hierarquia social, entre outros aspectos. “Um dos livros traz informações que nós não tínhamos reunido até então. Trata da história das fazendas, com fotos e históricos, importantes para compreender o passado áureo da época do café em Jacarezinho e região”, completou.

ESPAÇO ESSENCIAL – Tiago Angelo, representante da comunidade artístico-cultural da região no Conselho do Centro de Documentação da UENP, foi quem mediou a doação do acervo para a universidade. “Há pouco mais de um ano, iniciamos conversa com a senhora Maria Helena para doação desse acervo riquíssimo para a universidade. Fico muito feliz em poder contribuir com esse trabalho junto ao CEDHIS, que se tornou espaço essencial para a guarda, a divulgação e a preservação da memória da nossa região”, disse.

Ele afirmou que os acervos recebidos recentemente, possibilitarão muitas pesquisas sobre o território. “Trata-se de volume significativo de documentos que nossos pesquisadores terão acesso e poderão gerar conhecimento a partir deles”, comentou o diretor de Cultura da UENP, James Rios.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – O CEDHIS foi sendo moldado de acordo com os acervos recebidos ao longo do seu processo de constituição, que teve início em 2012. Atualmente, o Centro de Documentação Histórica da UENP conta com seis acervos: Coleção Celso Rossi; Coleção Costa Lima; Coleção Dr. Gustavo Lessa Neto; Coleção IBGE; Coleção de Mapas Históricos de Jacarezinho; Fundo Fazenda das Antas e diversos periódicos de Jacarezinho.