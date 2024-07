Fetexas Jacarezinho: Cantora Ana Castela congestiona rodovias

Cantora deve se apresentar a partir das 22h30m

Iniciou nesta quinta-feira (18) a maior Festa Texana do Paraná – a 29ª FETEXAS, em Jacarezinho. O evento que se prolonga até domingo (21) conta com ampla programação para todas as idades, e se consolida como uma das referências regionais, com entrada franca.

O presidente da Fetexas, Airton Setti, confirmou que a apresentação de Ana Castela pode provocar lentidão no tráfego no entorno do Centro de Eventos, nas rodovias PR-431 e BR-153.

E pede para os fãs da cantora e mesmo quem aprecia outras atrações para transitarem, se possível, antes das 18h30m.

A FETEXAS 2024 já começou muito bem, estabelecendo recordes, com nova roupagem, mais inovação e encantando a todos com sua grandiosidade e estrutura.

Este ano, a tradicional Cavalgada Texana, realizada no último domingo (14) foi a maior de todos os tempos, reunindo centenas de participantes, comitivas, carros de boi e apresentações que celebraram o espírito do tropeirismo regional.

A atmosfera texana já toma conta de Jacarezinho como um todo, com vitrines decoradas e o entusiasmo estampado nos rostos dos moradores e visitantes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

DIA 18/07

14h às 15h Evento Técnico – Boas Práticas na Olericultura

15h30 às 16h20 Evento Técnico – Visibilidade da Fruticultura em Jacarezinho

16h30 às 17h10 Evento Técnico – Controles biológicos e manejos

20h Abertura Oficial

21h Rodeio profissional em touros

22h30 Show com Ana Castela

Das 20h às 22h Palco Alternativo.

DIA 19/07

Das 14 às 15 horas Evento Técnico – Manejo e qualidade do leite

15h30 às 16h20 Evento Técnico – Nutrição em gado de leite a pasto

16h20 às 17h10 Evento Técnico – Sustentabilidade na pecuária leiteira

20h Rodeio profissional em touros

22h Shows com: Kamisa 10 + Péricles + Jair Supercap

Das 20h às 22h Palco Alternativo 14 h

DIA 20/07

12h Feijoada Texana

15h30 às 18h Treinos Motocross

20h Rodeio profissional em touros

22h30 Show Eduardo Costa

Das 20h às 22h Palco Alternativo

DIA 21/07

9h Prova dos três tambores

9h Treinos motocross

11h30 Etapa motocross

12h Leitoa no tacho

16h Show com Patati Patatá

20h Rodeio profissional em touros

22h30 Show com Hugo e Guilherme

Das 20h às 22h Palco Alternativo.

