Artista internacional HOJE em S. Antônio

Denise Stoklos se apresenta no Auditório do SESI

O Sesi Cultura segue transformando o Paraná com arte e acesso para todos! De 24 a 28 de junho o público poderá conferir o espetáculo “Abjeto-Sujeito: Clarice Lispector por Denise Stoklos”, uma homenagem intensa e poética à autora brasileira que mudou a literatura com sua escrita ousada e sensível.

Nesta terça-feira, dia 24, às 19h40m , ela, que é dramaturga, mímica e reconhecida internacionalmente, se apresentará de forma gratuita no auditório do SESI, em Santo Antônio da Platina.

A peça é estrelada pela atriz, um dos grandes nomes do teatro brasileiro, que sobe ao palco aos 74 anos para viver uma experiência única: unir sua linguagem cênica ao universo de Clarice, em uma performance que mistura literatura, música, emoção e reflexão.

Inspirada em obras como Água Viva, A Paixão Segundo G.H. e A Quinta História, a montagem cria uma conexão poderosa entre o corpo da atriz e a palavra da escritora, tudo isso costurado por canções de Elis Regina, como “Os Argonautas” e “Meio-termo”.

Mais do que um espetáculo, é um encontro entre três mulheres que marcaram gerações: Clarice, Elis e Denise. Um recital cênico que transita entre a tragédia, o humor e o amor pelas palavras.

O espetáculo integra a programação gratuita do Sesi Cultura Paraná, projeto que leva arte, música, teatro e oficinas culturais para todas as regiões do estado.

Serviço

Espetáculo: Abjeto-Sujeito: Clarice Lispector por Denise Stoklos

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

24 de junho

19h30 – Teatro Sesi Santo Antônio da Platina