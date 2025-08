Balé Teatro Guaíra em Jacarezinho dias 21/22

Espetáculo gratuito traz dança contemporânea O Balé Teatro Guaíra (BTG), uma das companhias de dança mais tradicionais do Brasil, inicia em agosto uma nova turnê pelo Paraná com apresentações em Arapongas e Jacarezinho. Os espetáculos “V.I.C.A.” e “Castelo” chegam aos palcos com entrada gratuita e recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, audiodescrição e abafadores de ruído para pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

As apresentações abrem uma nova fase do BTG, que busca descentralizar suas ações e se aproximar de públicos fora da capital. A primeira apresentação será no dia 8 de agosto, no Cine Teatro Mauá, em Arapongas. Já em Jacarezinho, o grupo se apresenta nos dias 21 e 22 de agosto, no Teatro CAT.

As duas coreografias tratam de temas atuais e provocam o público a refletir sobre os desafios do mundo moderno. “V.I.C.A.”, da coreógrafa Lili de Grammont, parte do conceito de um mundo Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo, com referências a temas como solidão, tecnologia, e coletividade. Já “Castelo”, de Alessandro Sousa Pereira, propõe um mergulho interno, um espaço de pausa e resistência diante da correria do dia a dia.

Segundo o diretor artístico do Teatro Guaíra, Áldice Lopes, a circulação estadual é uma das prioridades da companhia. “Começamos o ano com apresentações fora do Paraná e agora voltamos para o Estado com o mesmo repertório que levamos a Portugal”, destaca.

O diretor da companhia, Luiz Fernando Bongiovanni, reforça o orgulho em levar obras premiadas a outras cidades. “É uma forma de valorizar o que é feito no Paraná e democratizar o acesso à cultura”, afirma.

A turnê faz parte de dois festivais importantes: em Arapongas, encerra o FESTAR: Som do Rouxinol; em Jacarezinho, abre o Festival EnCena 2025. A ação é viabilizada por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da SANEPAR e apoio das prefeituras locais, além da realização do Governo do Paraná e do Ministério da Cultura.

A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, destaca a importância dessas ações. “Levar dança de qualidade ao interior do Paraná é fortalecer laços com a população e garantir que a arte seja um direito de todos.”

Com 55 anos de história, o Balé Teatro Guaíra foi criado em 1969 e é a terceira companhia de dança mais antiga do Brasil. No repertório, acumula mais de 150 obras, entre elas “O Grande Circo Místico” e “O Lago dos Cisnes”.

SERVIÇO

Turnê do Balé Teatro Guaíra – Paraná 2025

JACAREZINHO

Quinta-feira, 21 de agosto – 20h

Sexta-feira, 22 de agosto – 14h30

Teatro CAT – Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro

Entrada gratuita

Ingressos no CAT, a partir do dia 18 de agosto, das 13h às 17h

Classificação livre (recomendado para maiores de 12 anos)

Abertura do Festival EnCena 2025